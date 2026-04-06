У Запорізькій області через атаки РФ поранений чоловік

Унаслідок ворожої атаки по Запорізькому району поранений 46-річний чоловік.
Як розповів у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 872 удари по 34 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили 22 авіаудари по Комишувасі, Новояковлівці, Самійлівці, Лісному, Зірниці, Любицькому, Залізничному, Гуляйпільському, Копанях, Новоселівці, Варварівці, Цвітковому, Верхній Терсі, Долинці, Воздвижівці, Оленокостянтинівці, Чарівному.
606 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Біленьке, Новояковлівку, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Варварівку, Добропілля, Оленокостянтинівку.
Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Новоданилівці, Новоселівці, Гуляйпільському.
239 артударів прийшлися по Біленькому, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці, Добропіллю.
Надійшло 34 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.