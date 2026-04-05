Прикордонники знищили три ворожі РСЗВ та рідкісну РЛС "Зоопарк" на Гуляйпільському напрямку

Загалом техніки росіян знищено на 28 мільйонів доларів. 

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" за одну ніч знищили на Запоріжжі три ворожі реактивні системи залпового вогню та рідкісну радіолокаційну систему "Зоопарк".

Про це повідомила Державна прикордонна служба України

"У ніч з 4 на 5 квітня на Запоріжжі пілоти «Фенікса» виявили та уразили три установки реактивних систем залпового вогню, серед яких два «гради» та один «ураган», а також рідкісну радіолокаційну систему «зоопарк». Загалом техніки знищено на 28 мільйонів доларів. І це попри звичайні буденні цілі, які прикордонники підрозділу знищують цілодобово", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що РЛС "Зоопарк" - це "вкрай рідкісна ціль" для Сил оборони. Загалом за період повномасштабного вторгнення було уражено до 15 одиниць цієї РЛС.

