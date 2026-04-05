На 89-му році життя помер ветеран кримськотатарського національного руху Асан Джемілєв

4 квітня 2026 році у Бахчисараї помер ветеран кримськотатарського національного руху Асан Джемілєв.

Про це повідомили у фейсбуці Меджлісу кримськотатарського народу.

«4 квітня 2026 року в Бахчисараї, на 89-му році життя, відійшов у вічність Асан Джемілєв – людина великої гідності, сили духу та відданості своєму народові. Він належав до покоління, яке, попри вигнання, репресії та роки боротьби, не зламалося і зберегло віру у повернення на рідну землю», – зазначено там.

Також повідомляється, що життя Асана, старшого брата лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, було пов’язане із боротьбою кримськотатарського народу за свої права, честь і майбутнє.

«Ця втрата – болюча для всього кримськотатарського народу. У час, коли Крим знову перебуває під окупацією, ми особливо гостро відчуваємо ціну кожного життя, присвяченого боротьбі за свободу», – повідомили у Меджлісі.

Там висловили щирі співчуття рідним і близьким.