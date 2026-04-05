Росія другий день поспіль цілеспрямовано атакує інфраструктуру Групи Нафтогаз.

Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Вночі дронами знову атаковано об’єкт газовидобутку на Полтавщині, який обстрілювали вчора упродовж дня", – ідеться у повідомленні.

Також під ударом опинився ще один нафтогазовий об’єкт на Сумщині. В результаті атаки на місці виникла пожежа. До ліквідації були залучені підрозділи ДСНС.

Люди перебували в укриттях – ніхто зі співробітників не постраждав.