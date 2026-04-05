Головне за ніч та ранок неділі, 5 квітня: атака на Одесу, майже 150 боєзіткнень, жалоба у Нікополі

Нічна повітряна атака, 149 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

Унаслідок нічної ворожої атаки на Одесу пошкоджені житлові будинки в Хаджибейському районі, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

За його словами, кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

Станом на ранок, за попередніми даними, у житлових будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще чотири балкони зруйновано повністю. У будівлях збережено електро- та водопостачання, однак газ тимчасово відключено. З перших годин після атаки на місці працювали понад 100 фахівців комунальних служб і задіяна спецтехніка.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Найважчі напрямки - Костянтинівський (29 штурмів) та Покровський (26 ворожих атак).

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1180 російських окупантів та 4 ворожі танки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 303 550 солдатів.

Уранці 5 квітня російські окупанти знову атакували FPV-дроном Нікополь.

Одна людина загинула, ще одну поранено, понівечена автівка. Постраждалу 60-річну жінку госпіталізували у вкрай важкому стані.

У місті оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, який росіяни завдали по цивільних, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Унаслідок атаки РФ загинули п’ятеро людей – три жінки і двоє чоловіків. Ще 28 осіб дістали поранень, серед них 14-річна дівчинка, яка перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Росіяни атакували ринок у Нікополі ранком у вихідний день – місце, де завжди багато людей.

Очільник області підкреслив, що це не випадковість, а свідомий удар по мирних мешканцях, терор проти цивільного населення.

Сили ППО знищили 76 із 93 ворожих ударних дронів.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях. Ще на 3 локаціях упали уламки.

Російські загарбники замінували автомобільний міст через річку Кошева у Херсоні, повідомила поліція Херсонської області.

За інформацією правоохоронців, на мосту виявлено протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка"). У поліції зазначають, що наразі встановлено мінування території міста, проте наголошують, що замінована зона може бути ширшою за межі мосту.

Правоохоронці закликають громадян не пересуватися в районі мосту та дотримуватися всіх заходів безпеки.

