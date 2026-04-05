Ворож здійснив шість спроб штурмів біля острова Білогрудий та Антонівського мосту.

Розпочалася 1502-га доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 91 авіаційного удару, скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9678 дронів-камікадзе та здійснив 3913 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Іванівка, Добропасове, Левадне, Вишневе, Лісне, Великомихайлівка, Олександрівка, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвиженська, Новоселівка, Рибальське, Любицьке Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління та два райони зосередження особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Охрімівки, Амбарного та в бік населеного пункту Бочкове.

На Куп’янському напрямку агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та Ямполя.

На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та у бік Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Прилук, Оленокостянтинівки та Мирного.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог тричі намагався просунутися в районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили шість ворожих атак поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.