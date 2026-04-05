Росіяни завдали упродовж доби 887 ударів по Запорізькій області

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 887 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 18 авіаударів по Зарічному, Микільському, Веселянці, Григорівці, Степногірську, Широкому, Новоселівці, Єгорівці, Любицькому, Рибальському, Лісному, Копанях, Гуляйпільському, Воздвижівці та Верхній Терсі.
Ще 521 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Біленьке, Юрківку, Таврійське, Канівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Солодке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Цвіткове та Святопетрівку.
Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Запоріжжю, Залізничному, Варварівці, Малій Токмачці та Новоандріївці.
343 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Солодкому, Гуляйпільському та Святопетрівці.
Надійшло 38 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.
Мирні жителі не постраждали.