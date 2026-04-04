Головне за суботу, 4 квітня: обстріли Херсона, майже 130 боєзіткнень, напад на військовослужбовців ТЦК у Вінниці

Бойові дії на Донеччині, 128 бойових зіткнень, ворожі обстріли, порушення в Ужгородському РТЦК. Яким запам’ятається 1501-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 квітня відбулося 128 бойових зіткнень.

Сили оборони успішно відбили 26 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки.

Сьогодні о 17:00 38-річна херсонка отримала смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району.

Окрім того, співробітники поліції доставили до лікарні 45-річну містянку, яка внаслідок обстрілу отримала вибухову травму та множинні уламкові поранення.

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Дніпропетровської області загинули 5 людей, 28 дістали поранення, повідомив очільник Донецької ОВА Олександр Ганжа.

Через удари росіян по нікопольському ринку постраждали 27 людей.

Загалом ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією понад 50 разів.

У Вінниці напали на військовослужбовців ТЦК, поранені госпіталізовані.

Один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості у відділенні реанімації.

В Ужгородському РТЦК та СП представники омбудсмана виявили низку серйозних порушень, йдеться зокрема про незаконне утримання чоловіків, ігнорування очевидного поганого фізичного стану людей і порушення санітарних норм.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Представник обмудсмана Андрій Крючков виявив, що люди тут перебували тижнями – зафіксовано утримання протягом 21, 24, 30 і навіть 50 днів. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист.

Умови перебування принижують людську гідність, зазначили правники.

ОК “Захід” пообіцяло перевірити оприлюднені омбудсменом факти.

Цього місяця очікується візит до Києва американської делегації на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg.

Переговірники можуть прибути невдовзі після Великодня. До складу делегації може увійти республіканець Ліндсі Грем. Раніше Віткофф і Кушнер кілька разів відвідували Росію для переговорів з Володимиром Путіним, проте візит до України стане для них першим.

Володимир Зеленський запросив у делегацію до Києва, аби вони могли відвідати Україну перед своєю наступною поїздкою до Москви. Київ прагне отримати чіткі роз'яснення щодо безпекових гарантій від США, які мають запобігти новій російській агресії. Буданов зазначив, що Україна вже досягла прогресу в цьому питанні.

