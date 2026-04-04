Окупанти атакували торгівельні павільйони у Нікополі: 5 загиблих, понад 20 поранених

Унаслідок атаки ворожих FPV-дрон по торгівельних павільйонах та магазину у Нікополі на Дніпропетровщині загинули 5 цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару FPV-дронами. Зайнялася пожежа. Понівечені торгівельні павільйони та магазин. Загинули пʼятеро людей – 3 жінки та 2 чоловіків", – ідеться у повідомленні.

Кількість поранених зросла до 22 поранених. 8 людей госпіталізовані. 14-річна дівчинка та двоє чоловіків – 28 та 72 років – тяжкі. Стан інших постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості.

У госпіталізованих осколкові поранення, мінно-вибухові травми, опіки.