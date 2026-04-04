Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Суспільство / Війна

Окупанти атакували торгівельні павільйони у Нікополі: 5 загиблих, понад 20 поранених

Ворог завдав удару FPV-дронами.

Окупанти атакували торгівельні павільйони у Нікополі: 5 загиблих, понад 20 поранених
наслідки удару РФ по Нікополю
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок атаки ворожих FPV-дрон по торгівельних павільйонах та магазину у Нікополі на Дніпропетровщині загинули 5 цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару FPV-дронами. Зайнялася пожежа. Понівечені торгівельні павільйони та магазин. Загинули пʼятеро людей – 3 жінки та 2 чоловіків", – ідеться у повідомленні. 

Кількість поранених зросла до 22 поранених. 8 людей госпіталізовані. 14-річна дівчинка та двоє чоловіків – 28 та 72 років – тяжкі. Стан інших постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. 

У госпіталізованих осколкові поранення, мінно-вибухові травми, опіки. 

Читайте також
