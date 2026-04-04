Головне за ніч та ранок суботи, 4 квітня: загиблі на ринку в Нікополі, майже 160 боєзіткнень, удар по Сумах

Нічна повітряна атака, 157 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, пожежі в Тольятті.

Унаслідок атаки ворожих FPV-дронів по торгівельних павільйонах та магазину у Нікополі на Дніпропетровщині загинули 5 цивільних, 19 – поранені.

"Зайнялася пожежа. Понівечені торгівельні павільйони та магазин. Загинули пʼятеро людей – 3 жінки та 2 чоловіків", – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ще дев'ятнадцять людей поранені, серед них дівчинка 14 років. Дитина у лікарні, її стан медики оцінюють як тяжкий.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 157 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр і в бік Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Костянтинівки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1110 окупантів, 2 ворожі танки та 26 крилатих ракет. З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії складають близько 1 302 370 солдатів.

У ніч на 4 квітня росіяни завдали удару безпілотниками по Сумах. У Зарічному районі на верхніх поверхах багатоквартирного будинку розпочалася пожежа.

У ДСНС України повідомили, що ударні БпЛА влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор. Жителів палаючої багатоповерхівки оперативно евакуювали. Рятувальники за допомогою техніки для проведення висотних робіт гасили пожежу на верхніх поверхах.

За попередніми даними, травмовано 13 людей, серед них — одна дитина.

"У ніч на 04 квітня (з 18:00 03 квітня) противник атакував 286 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 200 із них – "шахеди", – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 7:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Вранці повітряна атака тривала.

Віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль доповів, що Україна успішно пройшла опалювальний сезон 2025–2026 років, попри численні спроби Росії зруйнувати енергетичну інфраструктуру.

За словами Шмигаля, це стало можливим завдяки своєчасному накопиченню ресурсів та ефективній роботі енергетичного сектору.

Унаслідок атаки БПЛА у російському Тольятті Самарської області розпочалася масштабна пожежа в районі двох важливих підприємств хімічної промисловості.

За повідомленнями очевидців, палало біля заводів Тольяттікаучук і Куйбишевазот. Перший спеціалізується на виробництві синтетичних матеріалів для шинної і гумотехнічної галузей, другий виробляє добрива і сировину для інших хімічних підприємств. Обидва об'єкти відіграють важливу роль в економіці окупантів, зокрема й воєнному її напрямі.

Російське міноборони на тлі влучань у Тольятті заявило, що нібито їхні засоби ППО збили упродовж ночі 283 безпілотники над 12 регіонами РФ.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!