Українські правоохоронці передали Азербайджану бойовика, який воював за РФ

Українські правоохоронці передали Азербайджану уродженця міста Аджикабул, який брав участь у бойових діях у складі військових підрозділів РФ.

Про це повідомляє Національна поліція України.

45-річний чоловік, колишній учитель англійської мови, у жовтні 2023 року підписав контракт зі Збройними силами РФ на два роки.

Його зарахували до Першої Слов’янської бригади так званої «ДНР», де він виконував обов’язки помічника гранатометника у штурмовій роті та брав участь у бойових діях проти України в Донецькій області. Він використовував позивні «Лев» та «Рафік», при цьому раніше військового досвіду не мав.

Військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон 21 червня 2024 року поблизу Очеретиного, після чого він перебував у Львівському слідчому ізоляторі.

За запитом Генеральної прокуратури Азербайджанської Республіки, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели необхідні процесуальні дії та підтвердили його участь у незаконних збройних формуваннях.

Чоловіку повідомлено про підозру у створенні та участі в незаконних збройних формуваннях, їх фінансуванні та забезпеченні. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.