Дрони атакували хімічні підприємства в російському Тольятті: виникли пожежі

У ніч на 4 квітня безпілотники атакували місто Тольятті у Самарській області РФ. Унаслідок ударів зайнялися пожежі в районі великих хімічних підприємств «Тольяттикаучук» і «КуйбишевАзот» за 1100 км від кордону України.

Про це повідомляє Telegram-канали ASTRA і Exilenova+.

За інформацією джерел, місцеві жителі спершу повідомили у соцмережах про серію вибухів і масштабне загоряння. Аналіз відео очевидців свідчить, що пожежа виникла поблизу підприємств «Тольяттикаучук» і «КуйбишевАзот», які розташовані неподалік одне від одного.

«Тольяттикаучук» є нафтохімічним підприємством, що виробляє синтетичний каучук та компоненти для шинної і гумотехнічної промисловості.

«КуйбишевАзот» — великий російський хімічний комбінат, що спеціалізується на азотній хімії та виробництві полімерів. Підприємство виготовляє аміак, карбамід і аміачну селітру, які використовуються як добрива в сільському господарстві.

За попередніми даними, по території «Тольяттикаучуку» могли вдарити до десяти дронів.

Згодом губернатор Самарської області В'ячеслав Федоріщев повідомив, що внаслідок атаки поранення отримав працівник одного з промислових підприємств. Також зафіксовано влучання безпілотника в дах багатоквартирного будинку.

За даними відкритих джерел і відео з місця подій, під удар могли потрапити ключові виробничі об’єкти «Тольяттикаучуку», зокрема резервуари зі скрапленими продуктами та установки, пов’язані з виробництвом ізобутилену — важливого компонента для виготовлення синтетичного каучуку.

Офіційного підтвердження масштабів руйнувань і повного переліку уражених об’єктів наразі немає. Триває уточнення інформації.