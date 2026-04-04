Помер колишній заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв

Костянтин Бушуєв помер від важкої хвороби.

Костянтин Бушуєв
Фото: Валерій Залужний

Унаслідок важкої хвороби помер колишній заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

Про це повідомив у Facebook посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

«Важко, коли йдуть ті, хто завжди був поруч, був опорою. Дякую за справжню дружбу. Дякую за надію і за службу. Легких хмаринок, Костю», – написав Валерій Залужний.

Костянтин Бушуєв присвятив багато років службі в органах внутрішніх справ України. Обіймав різні посади, зокрема працював у Головному штабі МВС України та в управлінні транспортної міліції України.

Він також був учасником антитерористичної операції на сході України: у 2015 році виконував завдання у складі зведених сил Міністерства внутрішніх справ України.

Після відставки голови Національної поліції України у 2016 році Костянтин Бушуєв був одним із головних претендентів на цю посаду, однак згодом став заступником голови Національної поліції України Сергія Князєва. Із грудня 2015 року він обіймав посаду заступника голови Національної поліції України, а у серпні 2019 року залишив службу.

У жовтні 2019 року Костянтин Бушуєв став заступником генерального директора з безпеки в державному концерні «Укроборонпром».

Інформація про дату та місце прощання наразі не повідомляється.

