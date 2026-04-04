Ворожі дрони атакували промислові підприємства на Полтавщині: виникли пожежі

Уночі та вранці 4 квітня ворожі безпілотники атакували промислово-виробничі підприємства у Полтавському районі. Там виникли пожежі.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, внаслідок прямих влучань на об’єктах виникли пожежі. До ліквідації наслідків атаки залучені підрозділи ДСНС, які оперативно працюють на місці події.

На щастя, обійшлося без постраждалих.