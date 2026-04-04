Під російськими обстрілами опинилися 11 населених пунктів Харківщини, є жертви та поранені

Упродовж минулої доби під ворожими ударами опинилися м. Харків і ще 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули 4 людей; постраждали 11 людей, серед них – дитина.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули 72-річний чоловік і 29-річна жінка, постраждала 63-річна жінка, чоловіки 63 і 29 років та 2-річна дівчинка. У селищі Ківшарівка Куп’янської громади загинула 57-річна жінка, постраждав 42-річний чоловік. У селі Бахтин Борівської громади загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 51 і 52 років.

У селі Пришиб Донецької громади зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка, в селі Одрадне Шевченківської громади постраждали 54-річний чоловік і жінки 48 та 85 років.

Ворог атакував дронами Шевченківський і Київський райони Харкова. Також російяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

8 КАБ;

7 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

26 БпЛА (тип встановлюється).

Унаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено медичний заклад, аптеку, 4 автомобілі, цивільне підприємство.

У Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль, господарчу споруду (с. Клинова Новоселівка), 2 багатоквартирні будинки (с. Лютівка, с. Одноробівка);

У Куп’янському районі пошкоджено навчальний заклад, інкубатор (сел. Великий Бурлук), будинок (с. Одрадне), 4 багатоквартирні будинки, автомобіль, 2 гаражі, адмінбудівлю (сел. Шевченкове);

В Ізюмському районі пошкоджено будинок (с. Бахтин), 2 будинки (с. Пришиб);

У Харківському районі пошкоджено теплицю (сел. Слатине), автомобіль (с. Солоницівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 206 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 26 577 людей.