Україна запровадила нові санкції проти російського ВПК та компаній, що обходять обмеження

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО України щодо застосування санкцій проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога, сприяють обходу санкцій, здійснюють незаконну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях і брали участь у будівництві Керченського мосту.

Про це інформує Офіс президента України.

До санкційного пакету проти російського ВПК увійшло 26 фізичних і 31 юридична особа. Серед них компанії, що виробляють підводні, надводні і повітряні безекіпажні роботизовані комплекси та програмне забезпечення до них.

До цього списку увійшли і компанії, які виробляють та обслуговують різну зброю: засоби РЕБ, системи озброєння ППО, броньовану техніку, підводні човни, кораблі, судна допоміжного флоту, портову техніку й деталі до них.

Також санкції запровадили проти підприємств авіабудівної галузі – виробників та ремонтників деталей для вертольотів сімейства Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172, Мі-14.

Ще одне санкційне рішення стосується 7 фізичних і 11 юридичних осіб: компанії та їхні керівники, які сприяють обходу санкцій. Серед них – виробники деталей до ракет Х-101, Х-59М2/М2А та «Іскандер-К».

Також до цього списку увійшли компанії, які незаконно займаються підприємництвом на тимчасово окупованих територіях та причетні до будівництва Кримського мосту.

Україна передасть партнерам усю необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

«Ці санкції б’ють по ядру російського військово-промислового комплексу, від виробників озброєнь і критичних компонентів до мереж, які забезпечують обхід санкцій. Ми послідовно закриваємо ланки, включно з діяльністю на тимчасово окупованих територіях. Тиск буде лише посилюватися – як з нашого боку, так і разом із партнерами», – зазначив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.