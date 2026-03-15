Зеленський ввів санкції проти російських паралімпійців та іранських компаній, які підтримують агресію РФ проти України

Також санкції стосуються і російського ВПК.

Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти російських та іранських компаній і громадян, що обслуговують ВПК Росії. Також у "чорний список" потрапили паралімпійці, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє Офіс президента України.

До санкційного пакету проти російського ВПК увійшло 130 фізичних і 48 юридичних осіб. Серед них компанії, що причетні до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії "Комета", які використовують у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах, літаках. 

Ці ж підприємства також залучені до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".

Також до санкційного списку потрапили компанії та громадяни Ірану, причетні до виготовлення іранських дронів і ракет, що їх застосовують не лише проти України, а й на Близькому Сході проти країн Затоки. 

Ці юридичні та фізичні особи допомагали Росії запускати, розгортати й масштабувати виробництво "шахедів" у Росії. 

Санкції застосовані також до іранських інструкторів, які готували російських операторів "шахедів", що потім атакували українські міста й енергетичні об’єкти.

"Російський та іранський ВПК уже давно взаємопов’язані. Цим санкційним пакетом ми показуємо ключових учасників, залучених до виробництва засобів ураження, які використовуються для атак Росії проти України та Ірану проти багатьох країн. Світ повинен робити значно більше, щоб розривати ці ланцюги постачання, зокрема критичних компонентів, і ефективно протидіяти цій співпраці. І ми будемо працювати над синхронізацією цих санкцій", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Також Україна ввела санкції проти 10 російських паралімпійців. Усі вони брали участь у загарбницькій війні Росії проти України. Вони поширюють російську пропаганду й використовують спортивні заходи як майданчик для відбілювання російських злочинів та окупації.


