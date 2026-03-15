До країн Близького Сходу поїхали десятки експертів з України. Зеленський розповів, чим вони займаються

Українські фахівці допомагають в захисті баз і людей, але не воюють.

Україна відправила до країн Близького Сходу десятки експертів для допомоги їм у відбитті дронових атак Ірану. Це серйозні команди, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Три команди, які вже відправилися, спроможні провести експертизу і показати, як система збиття повинна працювати. Але про присутність в операціях не йдеться.

“Ми не воюємо з Іраном. Це про захист і чітку, повну експертизу з нашого боку щодо того, як боротися з «шахедами». Але це поки повністю про експертизу. Безумовно, вони повинні фізично показати, як це працює, і вони це покажуть. Це перший крок. Більш фундаментальні, довготривалі домовленості – це Drone Deal з цими державами”, – сказав президент.

Україна ще визначає, що отримає від цих країн натомість. Для неї станом на зараз важливими є і технології, і гроші.

Президент додав, що з групами експертів полетів секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, а кожна група має свого керівника з Генштабу та супровід з Міноборони.

“Окрім цього, Умєров там проводить політичні дискусії і бачить умови, в яких перебуває наша команда, контролює це. Тобто він керівник цієї місії”, – сказав він.

Президент додав, що поки що українські експерти допомагають консультаціями захищати людей та військові бази.

Володимир Зеленський додав, що Штати зверталися до України з проханням допомогти країнам Близького Сходу або їм самим декілька разів.

“Ми отримували листи, дзвінки і прохання в усіх військових інституціях”, – сказав президент, додавши, що країна на всі запити відреагувала.

Допомога Україні країнам Близького Сходу

Після того, як КВІР відреагував на операцію США і Ізраїлю численними дроновими і ракетними атаками на країни Перської затоки, Україна отримала запити про допомогу від 11 країн – як сусідок Ірану, так і держав Європи.

Володимир Зеленський казав, що Україна готова надати перехоплювачі дронів в обмін на дефіцитну балістику, а якщо лідери країн Перської затоки домовляться про перемир’я з росіянами – то надіслати фахівців. Однак експертизою вона готова допомагати безумовно.

Зрештою 5 березня США зробили запит до України про допомогу. Зеленський сказав, що держава допоможе Близькому Сходу необхідними засобами і присутністю спеціалістів.

Поки що Україна відправила три команди експертів, зокрема до Катару і ОАЕ. Окремо українські фахівці поїхали до Йорданії – за запитом Сполучених Штатів.