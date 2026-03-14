Терористи ХАМАС закликали «братів в Ірані» припинити атаки на країни Перської затоки

Палестинський терористичний рух ХАМАС закликав «братів в Ірані» припинити атаки на країни Перської затоки, водночас підтвердивши право Тегерана захищатися від агресії Ізраїлю та США у війні, яку вони розпочали. Про це повідомляє “Аль-Джазіра”.

Рух нагадав, що він вступив у війну з Ізраїлем після нападу 7 жовтня 2023 року. У відповідь Ізраїль практично знищив сектор Гази, який перебував у блокаді та під бомбардуваннями, внаслідок чого загинуло понад 72 000 людей. Країни Перської затоки — зокрема Катар — брали участь у врегулюванні конфлікту через посередництво, дипломатію та гуманітарну допомогу.

Від початку війни проти Ірану, яку США та Ізраїль розпочали 28 лютого, кілька держав Перської затоки повідомили про ракетні та дронові атаки з боку Ірану.

«Підтверджуючи право Ісламської Республіки Іран відповісти на цю агресію всіма доступними засобами відповідно до міжнародних норм і законів, рух закликає братів в Ірані уникати ударів по сусідніх країнах», — йдеться у заяві ХАМАС.

У документі також зазначено, що держави регіону мають «співпрацювати, щоб зупинити цю агресію та зберегти братські зв’язки між собою».

Іран десятиліттями фінансово та військово підтримував ХАМАС. Угруповання входить до так званої «осі спротиву», до якої також належать ліванська «Хезболла» та єменські хусити, однак ця коаліція нині значно ослаблена.