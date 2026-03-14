Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
ГоловнаСвіт

Терористи ХАМАС закликали «братів в Ірані» припинити атаки на країни Перської затоки

Іран десятиліттями фінансово та військово підтримував ХАМАС.

терористи ХАМАС (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Палестинський терористичний рух ХАМАС закликав «братів в Ірані» припинити атаки на країни Перської затоки, водночас підтвердивши право Тегерана захищатися від агресії Ізраїлю та США у війні, яку вони розпочали. Про це повідомляє “Аль-Джазіра”

Рух нагадав, що він вступив у війну з Ізраїлем після нападу 7 жовтня 2023 року. У відповідь Ізраїль практично знищив сектор Гази, який перебував у блокаді та під бомбардуваннями, внаслідок чого загинуло понад 72 000 людей. Країни Перської затоки — зокрема Катар — брали участь у врегулюванні конфлікту через посередництво, дипломатію та гуманітарну допомогу.

Від початку війни проти Ірану, яку США та Ізраїль розпочали 28 лютого, кілька держав Перської затоки повідомили про ракетні та дронові атаки з боку Ірану.

«Підтверджуючи право Ісламської Республіки Іран відповісти на цю агресію всіма доступними засобами відповідно до міжнародних норм і законів, рух закликає братів в Ірані уникати ударів по сусідніх країнах», — йдеться у заяві ХАМАС.

У документі також зазначено, що держави регіону мають «співпрацювати, щоб зупинити цю агресію та зберегти братські зв’язки між собою».

Іран десятиліттями фінансово та військово підтримував ХАМАС. Угруповання входить до так званої «осі спротиву», до якої також належать ліванська «Хезболла» та єменські хусити, однак ця коаліція нині значно ослаблена.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies