Норвегія прагне стати головним постачальником енергоресурсів до Європи

На фоні конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном, який дестабілізує світові ринки, Норвегія посилює свою роль головного постачальника енергоресурсів для ЄС, пише Politico.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що в часи непередбачуваності Європа потребує стабільних партнерів. Зокрема, в плані енергетики.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Норвегія стала найбільшим постачальником трубопровідного газу до Європи. Весь видобутий газ та 90–95% нафти Норвегія спрямовує на європейський ринок.

Міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд попередив, що наразі країна працює майже на максимумі видобутку. Збільшення постачань потребуватиме нових інвестицій та розвідки родовищ.

Окремим пунктом напруженості Норвегії у відносинах з Брюсселем залишається питання Арктики. ЄС розглядає можливість введення мораторію на видобуток нафти і газу в арктичному регіоні. Норвезька влада та лідери промисловості активно лобіюють скасування цієї ініціативи, стверджуючи, що саме арктичний газ та нафта (зокрема, з родовища Йохан Кастберг) дозволяють Європі остаточно відмовитися від російських енергоресурсів.

«Це надсилає дуже поганий сигнал, коли Комісія каже про зупинку розробок в Арктиці, від яких насправді залежить енергобезпека самого ЄС», — зазначають в опозиції Норвегії.

Попри розвиток відновлюваних джерел енергії, позиція Осло залишається непохитною: викопне паливо буде критично важливим для Європи протягом усього періоду переходу до «зеленої» енергетики.