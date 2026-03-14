Білий дім пропонує створити новий центр перевірки відвідувачів для доступу на територію

Білий дім представив план створення центру перевірки відвідувачів площею приблизно 3 тис. м², який розмістять під парком Шерман на південний схід від президентської резиденції.

Як пише The Washington Post, це стане черговим кроком у зусиллях президента Дональда Трампа з оновлення території Білого дому.

Згідно з планами, оприлюдненими на сайті Національної комісії з планування столиці (NCPC) – органу, який за дорученням Конгресу контролює федеральне будівництво, – відвідувачі та туристичні групи потраплятимуть на територію Білого дому через об’єкт, розташований під парком Шерман.

Новий центр перевірки з сімома смугами контролю має замінити тимчасові трейлери та намети, які довгий час використовувалися для перевірки відвідувачів. Під час великих заходів там часто виникають значні черги та тривале очікування.

Білий дім також запропонував створити заглиблену площу площею 5 тис. квадратних футів на південному боці парку Шерман поруч із центром перевірки. Вона слугуватиме входом до об’єкта та допоможе уникнути черг на 15-й вулиці NW.Після проходження перевірки відвідувачі виходитимуть через нову будівлю, розташовану неподалік від запланованої Трампом бальної зали. Водночас пам’ятник генералу Союзу Вільяму Текумсе Шерману, який розташований у центрі парку, залишиться недоторканим, зазначили у Білому домі.

Проєкт реалізується під керівництвом Виконавчого офісу президента США, Секретної служби, Служби національних парків.

У Білому домі заявили, що Дональд Трамп особисто просуває цей проєкт, щоб забезпечити «найкращий можливий досвід» для відвідувачів резиденції президента.

При цьому Білий дім не відповів на запитання про джерела фінансування проєкту.

Представники адміністрації мають презентувати проєкт 2 квітня на засіданні Національної комісії з планування столиці, де працюють союзники Трампа, які вже підтримували його попередні ініціативи. Попередній порядок денний передбачає голосування щодо коментарів до концепції проєкту, але не остаточне схвалення будівництва. Очікується, що на тому ж засіданні комісія також розгляне план будівництва нової бальної зали, який чиновники іноді пов’язують із ширшим планом реконструкції території Білого дому.

Під час презентації планів у січні старший чиновник Білого дому Джошуа Фішер зазначив, що нинішня система перевірки виглядає застарілою.

Водночас Філ Мендельсон, голова ради округу Колумбія і член комісії, розкритикував адміністрацію за те, що вона представляє проєкти окремими частинами, а не як єдиний план.