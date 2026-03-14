Axios: Ізраїль готує наземну операцію у Лівані

ЦАХАЛ оголосив про відправку підкріплень і мобілізацію резервів.

Ізраїль планує розширити наземну операцію проти "Хезболли" в Лівані з метою захопити всю територію на південь від річки Літані і витіснити "Хезболлу" на північ, знищивши її склади зброї, пише Axios з посиланням на заяви ізраїльських та американських чиновників.

"Ми збираємося зробити те, що ми зробили в Газі", – сказав високопоставлений ізраїльський чиновник, маючи на увазі знесення об'єктів, які, за словами Ізраїлю, Хезболла використовує для зберігання зброї та здійснення атак.

Адміністрація Трампа підтримує масштабну операцію Ізраїлю з роззброєння Хезболли, але також наполягає на обмеженні шкоди, завданої ліванській державі, і наполягає на прямих ізраїльсько-ліванських переговорах щодо післявоєнної угоди.

11 березня "Хезболла" випустила понад 200 ракет у рамках масованої атаки з Іраном, який випустив десятки власних. Після цього Ізраїль змінив підхід. 

"До цієї атаки ми були готові до припинення вогню в Лівані, але після неї немає шляху назад від масштабної операції", – сказав високопоставлений ізраїльський чиновник.

У п'ятницю Армія оборони Ізраїлю оголосила про відправку підкріплення на кордон та мобілізацію додаткових резервів перед розширеною наземною операцією.

"Мета полягає в тому, щоб захопити територію, відтіснити сили "Хезболли" на північ і подалі від кордону, а також ліквідувати її військові позиції та склади зброї в селах", – сказав чиновник.

  • Упродовж лише 30 хвилин ізраїльські військові уразили 10 штабів та командних центрів "Хезболли" у районі Дахіє, що розташований у столиці сусідньої держави Бейруті. 
