Axios: Ізраїль готує наземну операцію у Лівані

Ізраїль планує розширити наземну операцію проти "Хезболли" в Лівані з метою захопити всю територію на південь від річки Літані і витіснити "Хезболлу" на північ, знищивши її склади зброї, пише Axios з посиланням на заяви ізраїльських та американських чиновників.

"Ми збираємося зробити те, що ми зробили в Газі", – сказав високопоставлений ізраїльський чиновник, маючи на увазі знесення об'єктів, які, за словами Ізраїлю, Хезболла використовує для зберігання зброї та здійснення атак.

Адміністрація Трампа підтримує масштабну операцію Ізраїлю з роззброєння Хезболли, але також наполягає на обмеженні шкоди, завданої ліванській державі, і наполягає на прямих ізраїльсько-ліванських переговорах щодо післявоєнної угоди.

11 березня "Хезболла" випустила понад 200 ракет у рамках масованої атаки з Іраном, який випустив десятки власних. Після цього Ізраїль змінив підхід.

"До цієї атаки ми були готові до припинення вогню в Лівані, але після неї немає шляху назад від масштабної операції", – сказав високопоставлений ізраїльський чиновник.

У п'ятницю Армія оборони Ізраїлю оголосила про відправку підкріплення на кордон та мобілізацію додаткових резервів перед розширеною наземною операцією.

"Мета полягає в тому, щоб захопити територію, відтіснити сили "Хезболли" на північ і подалі від кордону, а також ліквідувати її військові позиції та склади зброї в селах", – сказав чиновник.

12 березня армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ повідомила у Telegram про масований обстріл об'єктів терористичного угруповання "Хезболла" на території Лівану.