Поліція з'ясувала мотив чоловіка, який в'їхав у будівлю єврейського центру на вантажівці.

41-річний чоловік, який здійснив теракт у штаті Мічиган, в'їхавши вантажівкою у будівлю синагоги, мав зв'язки з терористичною організацією "Хезболла".

Як пише CNN, американські спецслужби з'ясували, що Айман Мохаммед Газалі перебував у списках потенційних контактів близькосхідних бойовиків. Сам він не був членом антиізраїльського угруповання, але мав там родичів.

Двоє братів Газалі та їхні діти загинули внаслідок удару по "Хезболлі", здійсненого Ізраїлем по території Лівану. Це стало безпосереднім мотивом для чоловіка атакувати синагогу.

Після інциденту, внаслідок якого були поранені кілька офіцерів безпеки, терорист завдав собі смертельних поранень з вогнепальної зброї. У його вантажівці були знайдені вибухові пристрої. На щастя, діти, які займаються у синагозі поблизу Детройта, не постраждали.