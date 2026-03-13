Глава МЗС Угорщини звинуватив президента Зеленського у нібито "шантажі" через позицію щодо російської нафти

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна нібито зазнає "шантажу" з боку президента України Володимира Зеленського через позицію Будапешта щодо закупівлі російської нафти.
Відповідну заяву Петер Сіярто оприлюднив у соцмережі X, коментуючи заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будриса щодо купівлі російських енергоносіїв.
За словами Сіярто, литовський міністр нібито заявив, що йому було б соромно жити у країні, яка купує дешеву російську нафту, оскільки це означає відмову від енергетичної автономії.
"Країни Балтії вже давно грають по нотах президента України Володимира Зеленського, але Угорщина не піддасться на шантаж українського президента. Ніхто не може вказувати нам, де ми повинні чи не повинні купувати нафту, і ніхто не може змусити нас купувати її дорожче, ніж раніше", – написав Сіярто.
Він також заявив, що, за його твердженням, домогосподарства в багатьох європейських країнах платять за комунальні послуги у три-чотири рази більше, ніж угорські сім’ї.
"Ми будемо захищати нижчі витрати на енергоносії та наш суверенітет", – додав глава угорського МЗС.
Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"
- Єврокомісія раніше підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Єврокомісія також заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- Угорщина навіть призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою» і заблокувала 90-мільярдну допомогу ЄС.
- Європейська комісія вирішила скликати термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
- Представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.
- 6 березня Угорщина висунула нашій державі триденний ультиматум на відновлення транзиту. Глава уряду навіть погрожував силою пробити блокаду.
- Орбан також заявив, що не допустить вступ України в ЄС і вкотре запевнив, що не буде відмовлятися від російських енергоресурсів. Перед тим угорський глава МЗС їздив до Путіна і отримав запевнення в доступній сировині та надійних поставках. Згодом в Україну прибула угорська делегація, щоправда, без офіційного статусу, на переговори про відновлення транзиту.