Глава МЗС Угорщини звинуватив президента Зеленського у нібито "шантажі" через позицію щодо російської нафти

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна нібито зазнає "шантажу" з боку президента України Володимира Зеленського через позицію Будапешта щодо закупівлі російської нафти.

Відповідну заяву Петер Сіярто оприлюднив у соцмережі X, коментуючи заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будриса щодо купівлі російських енергоносіїв.

За словами Сіярто, литовський міністр нібито заявив, що йому було б соромно жити у країні, яка купує дешеву російську нафту, оскільки це означає відмову від енергетичної автономії.

"Країни Балтії вже давно грають по нотах президента України Володимира Зеленського, але Угорщина не піддасться на шантаж українського президента. Ніхто не може вказувати нам, де ми повинні чи не повинні купувати нафту, і ніхто не може змусити нас купувати її дорожче, ніж раніше", – написав Сіярто.

Він також заявив, що, за його твердженням, домогосподарства в багатьох європейських країнах платять за комунальні послуги у три-чотири рази більше, ніж угорські сім’ї.

"Ми будемо захищати нижчі витрати на енергоносії та наш суверенітет", – додав глава угорського МЗС.

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"