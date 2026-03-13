На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Глава МЗС Угорщини звинуватив президента Зеленського у нібито "шантажі" через позицію щодо російської нафти

Угорщина продовжує захищати закупівлі російської нафти.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна нібито зазнає "шантажу" з боку президента України Володимира Зеленського через позицію Будапешта щодо закупівлі російської нафти.

Відповідну заяву Петер Сіярто оприлюднив у соцмережі X, коментуючи заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будриса щодо купівлі російських енергоносіїв.

За словами Сіярто, литовський міністр нібито заявив, що йому було б соромно жити у країні, яка купує дешеву російську нафту, оскільки це означає відмову від енергетичної автономії.

"Країни Балтії вже давно грають по нотах президента України Володимира Зеленського, але Угорщина не піддасться на шантаж українського президента. Ніхто не може вказувати нам, де ми повинні чи не повинні купувати нафту, і ніхто не може змусити нас купувати її дорожче, ніж раніше", – написав Сіярто.

Він також заявив, що, за його твердженням, домогосподарства в багатьох європейських країнах платять за комунальні послуги у три-чотири рази більше, ніж угорські сім’ї.

"Ми будемо захищати нижчі витрати на енергоносії та наш суверенітет", – додав глава угорського МЗС.

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"

  • Єврокомісія раніше підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
  • Єврокомісія також заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
  • Угорщина навіть призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою» і заблокувала 90-мільярдну допомогу ЄС.
  • Європейська комісія вирішила скликати термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
  • Представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.
  • 6 березня Угорщина висунула нашій державі триденний ультиматум на відновлення транзиту. Глава уряду навіть погрожував силою пробити блокаду.
  • Орбан також заявив, що не допустить вступ України в ЄС і вкотре запевнив, що не буде відмовлятися від російських енергоресурсів. Перед тим угорський глава МЗС їздив до Путіна і отримав запевнення в доступній сировині та надійних поставках. Згодом в Україну прибула угорська делегація, щоправда, без офіційного статусу, на переговори про відновлення транзиту.
Читайте також
