Орбан заявив, що не допустить вступу України до ЄС і не збирається відмовлятися від енергоресурсів Росії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів, не допомагатиме Україні в війні та не допустить її вступу до Євросоюзу. В інтерв’ю радіо Kossuth у п'ятницю вранці він сказав, що йому не подобаються слова українського президента, пише Index.

Орбан переконаний, що він та чинний уряд Угорщини “заважають Україні”, і що вона хоче їх позбутися. Орбан думає, що Україні це вдасться, якщо на виборах в Угорщині переможе проукраїнський кандидат.

Таким кандидатом, на думку Орбана, є партія “Тиса”.

Прем'єр-міністр вважає, що Угорщина здійснює своє право блокувати підтримку ЄС Україні.

“Це наше право, це в інтересах Угорщини. Ми не підтримуватимемо жодного кроку на підтримку України, поки вони не дадуть нам нафту, яка належить нам”, – заявив прем'єр-міністр.

Він вважає, що в України швидше закінчаться гроші, ніж в Угорщини – нафта. І додав, що Угорщина страждає від двох речей: нафтової блокади та війни в Ірані.

“Тому те, що робить Зеленський, – це злочин, що карається смертною карою”, – заявив Віктор Орбан.

Угорський прем’єр продовжує вважати, що нафтопровід “Дружба” після кількох російських ударів насправді здатен працювати, а Україна відмовляє в транзиті нафти з політичних міркувань.

Він також прокоментував звільнення двох українців з подвійним громадянством з російського полону в обхід України. Він вважає, що це покращує міжнародні відносини, а не погіршує, і каже, що Будапешт контактує з Москвою стосовно звільнення тих, хто має паспорти Угорщини.

Контекст

В січні Україна припинила транзит російської нафти до Угорщини і Словаччини, які продовжують її закуповувати – через пошкодження “Дружби” ударами. Обидві країни звинуватили Україну в рішенні припинити транзит і стали її шантажувати. Словаччина припинила експорт аварійної електроенергії, і обидві припинили постачання дизелю. Вони також погрожували зупинити продажі газу і електроенергії взагалі.

Угорщина також заблокувала надання Україні кредиту від ЄС на 90 млрд євро, хоча спершу була згодна. Ці події принесли ще більше напруження в двосторонні відносини країн.

Президент Володимир Зеленський учора сказав, що ЄС для надання кредиту неофіційно вимагає від України озвучити дату, коли вона зможе полагодити “Дружбу” і відновити транзит. Україна збирається починати ремонт, коли цю вимогу оформлять офіційно.

5 березня Київ уперше озвучив наслідки російських ударів для “Дружби”: суттєво пошкоджена основна перекачувальна станція в місті Броди. Ємність нафтопроводу на 75 000 тонн була зруйнована. Пожежу гасили 300 людей і 101 одиниця техніки. Нафту вирішили відправити в трубопровід, щоб мінімізувати наслідки. Виливи нафти були некритичними, але її качали до того моменту, поки все насосне і компресорне обладнання не заблокувалося.

Зеленський, говорячи про блокування кредиту, сказав, що якщо “одна особа з ЄС” не розблокує перший транш, потрібний для сплати за авіацію, то він дасть її адресу збройним силам, аби ті з нею “поговорили”.

Заяву різко розкритикувала не лише правляча партія Угорщини, а й лідер опозиційної “Тиси”.

Увечері 5 березня Угорщина затримала працівників українського Ощадбанку та інкасаторську машину з золотом та десятками мільйонів доларів і євро. Вони прямували через Угорщину з Австрії до України. В МЗС України вважають, що українців взяли в заручники.