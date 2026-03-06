Орбан пообіцяв силою пробити українську нафтову блокаду

Очільник угорського уряду Віктор Орбан оприлюднив у мережі X погрозу "розблокувати силою" роботу нафтопроводу "Дружба", пошкодженого росіянами під час обстрілів енергетики України.
Прем'єр заявив, що в цій справі "більше не буде угод і компромісів". Орбан переконує, що має політичні і фінансові інструменти для того, щоб "угорська енергія знову потекла трубами Дружби".
Політик неодноразово наголосив на тому, що збирається "перемогти і завдати українцям поразки, примусити їх силою відновити постачання".
- У четвер Президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування Угорщиною допомоги ЄС закінчиться тим, що "ми дамо його (Орбана) адресу і номер військовим, і вони поговорять з ним своєю мовою".
- Заяву Зеленського в Угорщині назвали "відкритою погрозою і шантажем за межами усіх норм".
- Висловлювання глави держави розкритикував навіть опонент Орбана, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр.