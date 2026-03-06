Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Політика

Орбан пообіцяв силою пробити українську нафтову блокаду

Прем'єр Угорщини переконаний, що має політичні і фінансові інструменти для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Віткор Орбан
Фото: EPA/UPG

Очільник угорського уряду Віктор Орбан оприлюднив у мережі X погрозу "розблокувати силою" роботу нафтопроводу "Дружба", пошкодженого росіянами під час обстрілів енергетики України.

Прем'єр заявив, що в цій справі "більше не буде угод і компромісів". Орбан переконує, що має політичні і фінансові інструменти для того, щоб "угорська енергія знову потекла трубами Дружби".

Політик неодноразово наголосив на тому, що збирається "перемогти і завдати українцям поразки, примусити їх силою відновити постачання". 

