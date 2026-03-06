Орбан пообіцяв силою пробити українську нафтову блокаду

Прем'єр Угорщини переконаний, що має політичні і фінансові інструменти для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Очільник угорського уряду Віктор Орбан оприлюднив у мережі X погрозу "розблокувати силою" роботу нафтопроводу "Дружба", пошкодженого росіянами під час обстрілів енергетики України.

Прем'єр заявив, що в цій справі "більше не буде угод і компромісів". Орбан переконує, що має політичні і фінансові інструменти для того, щоб "угорська енергія знову потекла трубами Дружби".

Політик неодноразово наголосив на тому, що збирається "перемогти і завдати українцям поразки, примусити їх силою відновити постачання".