Угорщина захопила в заручники сімох співробітників Ощадбанку

Угорська влада в Будапешті захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їхній стан здоров'я та можливість зв'язку з ними досі невідомі.

Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Захоплені українці є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, які перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

"Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет", - заявив Сибіга.

Як повідомили в Ощадбанку, перевезення коштів і цінностей здійснювалось в межах та на виконання міжнародної угоди. Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур. У викрадених автівках було 40 млн дол США, 35 млн євро, 9 кг золота.

В МЗС повідомили, що вже надіслали офіційне повідомлення з вимогою звільнити українських громадян.

"Ми також звернемося до Європейського Союзу з запитом на чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування", - додав очільник МЗС.