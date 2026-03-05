Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
“Ми не дозволимо себе розділити”: глава МЗС Німеччини підтримав Іспанію після торговельних погроз Трампа

Ця заява глави німецького МЗС стала помітною зміною тону після того, як канцлер Фрідріх Мерц раніше не заступився за свого європейського партнера під час нещодавньої зустрічі із Дональдом Трампом.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Іспанія може розраховувати на солідарність Європейського Союзу та Німеччини у питанні загрози нових торговельних бар’єрів з боку США, передає The Guardian.

«Ми не дозволимо себе розділити; ми твердо стоїмо разом», — сказав він на пресконференції зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм.

Видання зазначає, що ця заява глави німецького МЗС стала помітною зміною тону після того, як канцлер Фрідріх Мерц раніше не заступився за свого європейського партнера під час нещодавньої зустрічі із Дональдом Трампом. Така поведінка Мерца викликала певну напруженість між Мадридом і Берліном.

Нагадаємо, напередодні у присутності канцлера Мерца президент Трамп дорікнув Іспанії за заборону США використовувати свої бази для авіаударів по Ірану. Він навіть заявив, що припинить торгівлю з цим членом ЄС.

Мерц промовчав з цього приводу під час публічної частини зустрічі в Білому домі та навіть застеріг Іспанію, закликавши Мадрид витрачати 3% або більше свого валового внутрішнього продукту на оборону. Лише після зустрічі в Овальному кабінеті канцлер наполягав в інтерв'ю німецьким ЗМІ, що захищав Іспанію від Трампа за зачиненими дверима: «Я дуже чітко сказав йому: Ви не можете укласти тут ізольовану угоду з Німеччиною або угоду з усією Європою, але не з Іспанією».

﻿
