“Ми не дозволимо себе розділити”: глава МЗС Німеччини підтримав Іспанію після торговельних погроз Трампа

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Іспанія може розраховувати на солідарність Європейського Союзу та Німеччини у питанні загрози нових торговельних бар’єрів з боку США, передає The Guardian.

«Ми не дозволимо себе розділити; ми твердо стоїмо разом», — сказав він на пресконференції зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм.

Видання зазначає, що ця заява глави німецького МЗС стала помітною зміною тону після того, як канцлер Фрідріх Мерц раніше не заступився за свого європейського партнера під час нещодавньої зустрічі із Дональдом Трампом. Така поведінка Мерца викликала певну напруженість між Мадридом і Берліном.

Нагадаємо, напередодні у присутності канцлера Мерца президент Трамп дорікнув Іспанії за заборону США використовувати свої бази для авіаударів по Ірану. Він навіть заявив, що припинить торгівлю з цим членом ЄС.

Мерц промовчав з цього приводу під час публічної частини зустрічі в Білому домі та навіть застеріг Іспанію, закликавши Мадрид витрачати 3% або більше свого валового внутрішнього продукту на оборону. Лише після зустрічі в Овальному кабінеті канцлер наполягав в інтерв'ю німецьким ЗМІ, що захищав Іспанію від Трампа за зачиненими дверима: «Я дуже чітко сказав йому: Ви не можете укласти тут ізольовану угоду з Німеччиною або угоду з усією Європою, але не з Іспанією».