ГоловнаПолітика

Зеленський прокоментував заяву Орбана щодо нафтопроводу "Дружба"

"Може Орбан маг і бачить, що відбувається з трубою під землею? Я здивований, але тим не менш, все буває".

Трубопровід 'Дружба'
Фото: index.hu

Володимир Зеленський прокоментував заяву угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо стану нафтопроводу "Дружба". 

Про це пише Суспільне.

2 березня Віктор Орбан опублікував відеоролик, у якому заявив, що отримав детальний звіт щодо атаки на нафтопровід "Дружба". За його словами, "атака безпосередньо не вплинула на трубопровід, тому немає технічних перешкод для його перезапуску".

 "З супутника можна побачити технічні резервуари. Там розірваний один великий резервуар. Пульт не побачиш зі супутника, а далі під землею – трубу. Може Орбан маг і бачить, що відбувається з трубою під землею? Я здивований, але тим не менш, все буває", — відповів Зеленський на відео угорського прем'єра в розмові з журналістами.

За словами Володимира Зеленського, під час розмови з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо він наголосив на тому, що транзит російської нафти дозволяє Росії заробляти гроші, які вона використовує для фінансування війни, тому Україна не має бажання відновлювати цей транзит.

"Якщо лідери європейські будуть нас просити це робити, ми повинні розуміти, яка ціна цьому. Після першого удару, який був по цьому нафтопроводу, ми відновили все. Жодного звернення до росіян не бити по нафтопроводу не було. Ми бачили це публічно. Але були звернення публічні до українців, бо це ж енергетична безпека Угорщини та Словаччини", — сказав Зеленський.

Президент також заявив, що під час відновлювальних робіт, була ще одна "бойова ситуація" і були поранені люди.

  • Після російських ударів по нафтопроводу "Дружба", яким енергоресурси Росії надходили до Угорщини і Словаччини, Україна через пошкодження зупинила транзит. Водночас Угорщина та Словаччина погрожують зупинити продаж взагалі всієї електроенергії.
  • Українська сторона наголосила, що повна відповідальність за припинення транзиту лежить лише на Росії. Причиною зупинки нафтопроводу стала цілеспрямована атака окупантів 27 січня. Тоді внаслідок ударів було значно пошкоджено ключову нафтоперекачувальну станцію в районі міста Броди і технологічне обладнання нафтопроводу.
