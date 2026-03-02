Бійці спецпідрозділу ГУР «Артан» отримали від волонтерів «Української команди» чергову партію FPV-дронів

Дрони для спецпідрозділу ГУР «Артан» від волонтерів

Бійці спецпідрозділу «Артан» ГУР МО України отримали від волонтерів «Української команди» чергову партію FPV-дронів. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.

«Українська команда» завітала до наших побратимів - бійців спецпідрозділу «Артан» ГУР МО України. Ці хлопці зараз б’ють ворога на найгарячішому Запорізькому напрямку. Привезли їм чергову партію FPV-дронів», - йдеться в дописі.

Командир спецпідрозділу «Артан» Віктор Торкотюк («Титан») подякував «Українській команді» за системну допомогу.

«Хочу подякувати «Українській команді» і особисто Артуру Палатному за постійну підтримку спецпідрозділу «Артан». Слава воєнній розвідці! Слава Україні!» - сказав «Титан».

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» вже передала на передову сотні зарядних станцій, близько 4000 дронів, понад 100 автомобілів та багато військового спорядження. Загалом військові та цивільні отримали від «Української команди» понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.