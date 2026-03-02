ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаПолітика

Бійці спецпідрозділу ГУР «Артан» отримали від волонтерів «Української команди» чергову партію FPV-дронів Пресреліз

Військові знаходяться на Запорізькому напрямку.

Бійці спецпідрозділу ГУР «Артан» отримали від волонтерів «Української команди» чергову партію FPV-дронів
Дрони для спецпідрозділу ГУР «Артан» від волонтерів

Бійці спецпідрозділу «Артан» ГУР МО України отримали від волонтерів «Української команди» чергову партію FPV-дронів. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу. 

«Українська команда» завітала до наших побратимів - бійців спецпідрозділу «Артан» ГУР МО України. Ці хлопці зараз б’ють ворога на найгарячішому Запорізькому напрямку. Привезли їм чергову партію FPV-дронів», - йдеться в дописі. 

Командир спецпідрозділу «Артан» Віктор Торкотюк («Титан») подякував «Українській команді» за  системну допомогу.

«Хочу подякувати «Українській команді» і особисто Артуру Палатному за постійну  підтримку спецпідрозділу «Артан». Слава воєнній розвідці! Слава Україні!» - сказав «Титан». 

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» вже передала на передову сотні зарядних станцій, близько 4000 дронів, понад 100 автомобілів та багато військового спорядження. Загалом військові та цивільні отримали від «Української команди» понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies