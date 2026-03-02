Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Германа Галущенка

2 березня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення ВАКС від 17 лютого 2026 року щодо запобіжного заходу Герману Галущенку.

Про це повідомили в САП.

Таким чином, колишній Міністр енергетики України Галущенко і надалі перебуватиме під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 200 млн гривень.

В разі внесення застави Герман Галущенко буде зобов'язаний прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою та повідомляти про зміну свого проживання. Не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу, здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну. А також носити електронний засіб контролю і утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб.

Колишньому Міністру енергетики України інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України).