Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаПолітика

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Германа Галущенка

Колишній Міністр енергетики перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави 200 млн гривень.

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Германа Галущенка
Герман Галущенко у залі Вищого антикорупційного суду, Київ, Україна, 16 лютого 2026 року.
Фото: Суспільне Новини/Дар'я Нематіан Золбін

2 березня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення ВАКС від 17 лютого 2026 року щодо запобіжного заходу Герману Галущенку.

Про це повідомили в САП.

 Таким чином, колишній Міністр енергетики України Галущенко і надалі перебуватиме під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 200 млн гривень.

В разі внесення застави Герман Галущенко буде зобов'язаний прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою та повідомляти про зміну свого проживання. Не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу, здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну. А також носити електронний засіб контролю і утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб.

Колишньому Міністру енергетики України інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України).

  • Слідство вважає Галущенка причетним до відмивання коштів та участі в злочинній організації. За даними детективів і прокурорів, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн “інвестицій”.
  • 15 лютого 2026 року його було затримано при спробі покинути територію України.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies