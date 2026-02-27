​Впав відсоток жирів в маслі
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Ріші Сунак стане радником Зеленського з питань економічного відновлення

Сунак увійшов до складу Міжнародної консультативної ради президента Зеленського.

Ріші Сунак стане радником Зеленського з питань економічного відновлення
Ріші Сунак

Ріші Сунак погодився стати радником Зеленського з питань економічного відновлення України.

Про це повідомляє Independent.

Колишній прем'єр-міністр увійшов до складу Міжнародної консультативної ради президента Володимира Зеленського. Ріші Сунак обійняв посаду одного з кількох міжнародних радників, які допомагають українському уряду з економічним відновленням.

Як повідомляє видання, дорадча рада створить групу експертів, які консультуватимуть як Зеленського, так і його економічну радницю Христю Фріланд. Ця посада є неоплачувана.

«Заходу потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка. Тож я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна — з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою - може стати однією з найдинамічніших економік Європи", - заявив Сунак.

За даними Independent, Сунак взяв участь у першому засіданні ради у четвер разом з іншими міжнародними діячами, зокрема президентом Світового банку Аджаєм Бангою та президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

  • Колишній очільник британського уряду Ріші Сунак отримав несподівану роль оплачуваного радника одразу в двох компаніях - американському техногіганті Microsoft та стартапі з розвитку систем штучного інтелекту Anthropic.
