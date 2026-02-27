Ріші Сунак стане радником Зеленського з питань економічного відновлення

Ріші Сунак погодився стати радником Зеленського з питань економічного відновлення України.

Про це повідомляє Independent.

Колишній прем'єр-міністр увійшов до складу Міжнародної консультативної ради президента Володимира Зеленського. Ріші Сунак обійняв посаду одного з кількох міжнародних радників, які допомагають українському уряду з економічним відновленням.

Як повідомляє видання, дорадча рада створить групу експертів, які консультуватимуть як Зеленського, так і його економічну радницю Христю Фріланд. Ця посада є неоплачувана.

«Заходу потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка. Тож я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна — з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою - може стати однією з найдинамічніших економік Європи", - заявив Сунак.

За даними Independent, Сунак взяв участь у першому засіданні ради у четвер разом з іншими міжнародними діячами, зокрема президентом Світового банку Аджаєм Бангою та президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.