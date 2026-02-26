СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Політика

Перша леді США головуватиме в Раді безпеки ООН

Меланія Трамп очолить засідання в перший день головування США в Радбезі.

Перша леді США головуватиме в Раді безпеки ООН
Перша леді США Меланія Трамп
Фото: EPA/UPG

Перша леді США Меланія Трамп очолить засідання Ради безпеки ООН.

Про це повідомив посол США в ООН Майк Волц.

"Творимо історію! Меланія Трамп стане першою першою леді США, яка очолить Раду Безпеки – у перший день головування Америки в раді. Зробимо ООН знову великою", - написав він в соцмережі Х.

Впродовж березня Америка головуватиме в Радбезі ООН. Відомо, що Меланія Трамп очолить засідання лише в перший день.

  • В Офісі першої леді США заявили, що вже втретє допомогли повернути українських дітей. Меланія Трамп планує надалі сприяти поверненню викрадених дітей.
  • Україна в Радбезі ООН відкинула будь-які територіальні поступки Росії. На засіданні до роковин вторгнення представниця України вимагала для Росії відповідальності за злочини.
﻿
