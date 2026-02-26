Перша леді США головуватиме в Раді безпеки ООН

Перша леді США Меланія Трамп очолить засідання Ради безпеки ООН.
Про це повідомив посол США в ООН Майк Волц.
"Творимо історію! Меланія Трамп стане першою першою леді США, яка очолить Раду Безпеки – у перший день головування Америки в раді. Зробимо ООН знову великою", - написав він в соцмережі Х.
Впродовж березня Америка головуватиме в Радбезі ООН. Відомо, що Меланія Трамп очолить засідання лише в перший день.
- В Офісі першої леді США заявили, що вже втретє допомогли повернути українських дітей. Меланія Трамп планує надалі сприяти поверненню викрадених дітей.
- Україна в Радбезі ООН відкинула будь-які територіальні поступки Росії. На засіданні до роковин вторгнення представниця України вимагала для Росії відповідальності за злочини.