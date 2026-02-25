Україна в Радбезі ООН відкинула будь-які територіальні поступки Росії

На засіданні до роковин вторгнення представниця України вимагала для Росії відповідальності за злочини.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца під час засідання Ради безпеки ООН з нагоди 4-их роковин початку повномасштабної війни підкреслила, що наша держава ніколи не буде згодна на територіальні поступки Росії.

Як пише Укрінформ, дипломатка дорікнула світовій спільноті, що Росія не зазнала належних наслідків за свої злочини, тому відчуває безкарність.

Москва прикриває війну переговорним процесом, який саботує попри всі зусилля США та європейських держав. Україна, зі свого боку, прагне справедливого і тривалого миру, який ґрунтований на Статуті ООН та міжнародному праві.

Беца наголосила, що суверенітет і територіальна цілісність є базовими принципами ООН, тож Україна не збирається визнавати окупацію, не поступиться своєю свободою і не йтиме на жодні територіальні поступки.