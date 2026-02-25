Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Україна в Радбезі ООН відкинула будь-які територіальні поступки Росії

На засіданні до роковин вторгнення представниця України вимагала для Росії відповідальності за злочини.

Україна в Радбезі ООН відкинула будь-які територіальні поступки Росії
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца під час засідання Ради безпеки ООН з нагоди 4-их роковин початку повномасштабної війни підкреслила, що наша держава ніколи не буде згодна на територіальні поступки Росії.

Як пише Укрінформ, дипломатка дорікнула світовій спільноті, що Росія не зазнала належних наслідків за свої злочини, тому відчуває безкарність. 

Москва прикриває війну переговорним процесом, який саботує попри всі зусилля США та європейських держав. Україна, зі свого боку, прагне справедливого і тривалого миру, який ґрунтований на Статуті ООН та міжнародному праві.

Беца наголосила, що суверенітет і територіальна цілісність є базовими принципами ООН, тож Україна не збирається визнавати окупацію, не поступиться своєю свободою і не йтиме на жодні територіальні поступки.

