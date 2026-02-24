Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
​В Україні 25 лютого прогнозують дощ зі снігом, місцями температура повітря підніметься до 6° тепла

На дорогах можлива ожеледиця.

​В Україні 25 лютого прогнозують дощ зі снігом, місцями температура повітря підніметься до 6° тепла
Фото: pixabay

25 лютого в Україні очікується тепла доба з майже однаковою температурою вночі та вдень, найтепліше на Закарпатті та в південній частині країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ, на крайньому півдні, вночі і на сході країни помірні опади. Вночі та вранці у більшості північних, центральних та південних областей місцями туман. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті та в південній частині 1-6° тепла).

На Київщині та в Києві хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ. По області вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° тепла.

Попередження про сніголавинну небезпеку

  • Тим часом, у зв’язку із хуртовиною, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека -3 рівень.
﻿
