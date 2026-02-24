FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На Львівщині прокурор здійснив смертельний наїзд на дитину

Ще одна дитина - госпіталізована.

Фото ілюстративне
Фото: Патрульна поліція

 24 лютого ввечері, поблизу села Смереків, неподалік Жовкви на Львівщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі прокурора.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За попередніми даними, водій автомобіля здійснив наїзд на пішоходів. Внаслідок отриманих травм одна дитина загинула на місці події. Ще одна − госпіталізована.

За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомив Генпрокурор, ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи. Ознак алкогольного сп’яніння у нього не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються.

"Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Я беру це провадження під особистий контроль. Зобов’язані забезпечити справедливість", - заявив Руслан Кравченко. 

﻿
