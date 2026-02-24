На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мін’юст подав позов про застосування санкції до Царьова

До стягнення заявлено 21 земельну ділянку, будівлі та споруди в Дніпропетровській області, корпоративні права тощо. 

Мін’юст подав позов про застосування санкції до Царьова
Олег Царьов
Фото: EPA/UPG

Міністерство юстиції звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом до колишнього народного депутата Олега Царьова про застосування до нього санкції.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту.

Зазначається, що Царьов перебував на посаді "спікера парламенту" так званої "Новоросії" - об’єднання квазідержавних утворень ДНР та ЛНР, створених Росією на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.

"Щодо Царьова О.А. наявні два обвинувальні вироки, якими його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 КК України, ч. 3 ст. 109 КК України, ч. 3 ст. 110-2 КК України", - йдеться в повідомленні. 

У Мін'юсті також зазначили, що з 2014 року Царьов займається публічною діяльністю, зокрема - через засоби масової інформації ворога. Він поширює заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, а з 2022 – направленою на підтримку та виправдовув повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Також, Царьов брав участь у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією. 

До стягнення Мін’юстом заявлено активи, якими Царьов володіє опосередковано - через дружину Царьову Ларису Анатоліївну та сина Царьова Максима Олеговича, зокрема, 21 земельну ділянку, будівлі та споруди в Дніпропетровській області, корпоративні права тощо. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies