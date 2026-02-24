До стягнення заявлено 21 земельну ділянку, будівлі та споруди в Дніпропетровській області, корпоративні права тощо.

Міністерство юстиції звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом до колишнього народного депутата Олега Царьова про застосування до нього санкції.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту.



Зазначається, що Царьов перебував на посаді "спікера парламенту" так званої "Новоросії" - об’єднання квазідержавних утворень ДНР та ЛНР, створених Росією на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.

"Щодо Царьова О.А. наявні два обвинувальні вироки, якими його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 КК України, ч. 3 ст. 109 КК України, ч. 3 ст. 110-2 КК України", - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті також зазначили, що з 2014 року Царьов займається публічною діяльністю, зокрема - через засоби масової інформації ворога. Він поширює заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, а з 2022 – направленою на підтримку та виправдовув повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Також, Царьов брав участь у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією.

До стягнення Мін’юстом заявлено активи, якими Царьов володіє опосередковано - через дружину Царьову Ларису Анатоліївну та сина Царьова Максима Олеговича, зокрема, 21 земельну ділянку, будівлі та споруди в Дніпропетровській області, корпоративні права тощо.