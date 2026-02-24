Справу ексзаступника голови Офісу президента Смирнова передали до суду

Його обвинувачують у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції хабаря в особливо великому розмірі.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Смирнова обвинувачують у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції хабаря в особливо великому розмірі.

Як встановило слідство, у період 2020–2022 рр. обвинувачений набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Аби приховати ці активи, посадовець оформив їх переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ними у повному обсязі.

Крім того, у період 2019–2021 рр. посадовець незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини. Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався посадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.

Детективи також встановили, що у 2022 році до посадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму $100 тис. для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері – забезпечити перемогу його компанії. Обвинувачений пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив "потрібне" рішення.

Контекст