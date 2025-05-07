По справі ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова завершили слідство

НАБУ і Спеціалізована антикорпрокуратура завершили слідство по справі колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова. Його підозрюють у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції хабаря в особливо великому розмірі.

Матеріали справи відкрили для сторони захисту. Після ознайомлення справу скерують до суду, повідомили в НАБУ.

У частині про незаконне збагачення експосадовця підозрюють у набутті протягом 2020-2022 років активів вартістю 17,1 млн гривень. При цьому заощадження і офіційний дохід за цей період склали понад 1,3 млн грн.

"Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн", – розповіли в НАБУ.

За даними слідства, для приховування активів посадовець оформив їх переважну частину на рідного брата, а за собою зберіг право розпоряджатися ними у повному обсязі.

У частині про легалізацію Смирнову інкримінують "відбиття" незаконно набутої в 2019-2021 роках готівки шляхом будівництва приватних будинків у рекреаційній зоні в Одеській області.

"Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу", – йдеться у повідомленні.

У частині про неправомірну вигоду детективи з'ясували, що в 2022 до Смирнова звернувся забудовник з пропозицією надати хабар у вигляді робіт і послуг на $100 000 для зведення будинку в Одеській області.

"За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері – забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення", – розповіли в НАБУ.

Кваліфікація дій Смирнова: ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України. Власника будівельної компанії – ч. 3 ст. 369 КК України.

Андрій Смирнов

Був заступником голови Офісу президента з 2019 по 2024. З офісу його звільнили наприкінці березня 2024, і трохи більше ніж за місяць він отримав першу підозру – в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень. Сам він назвав оголошення підозри очікуваним. У травні 2024 його арештували з можливістю застави в 10 млн гривень. Заставу за нього внесли, тож він вийшов на волю.

Уже цього року, в квітні, до підозр проти експосадовця додалися нові. 5 травня ВАКС арештував його з можливістю застави в 18 млн гривень.

Більше про те, хто такий Андрій Смирнов і чим він займався до того, як потрапив в президентський офіс – у матеріалі "Від поборника справедливості до порушника закону?".