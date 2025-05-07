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Росія знову атакувала Донеччину, є п’ятеро поранених

Під прицілом опинилася цивільна інфраструктуру регіону.

Росія знову атакувала Донеччину, є п’ятеро поранених

Росіяни знову атакували Донецьку область, під прицілом опинилася цивільна інфраструктуру регіону, – палають будинки, храми та підприємства.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Обстріли охопили Родинське, Олексієво-Дружківку – там 2 поранених, Костянтинівку – 3 поранених, Добропілля та Слов’янськ.

Пошкоджені десятки будівель, гаражі, підприємства, адмінбудівлі, храм. Загальна площа пожеж – понад 500 кв.м.

Частину загорянь ліквідували. У деяких населених пунктах через повторні обстріли роботи тимчасово припинили.

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За 6 травня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області: у Краматорську, Полтавці, Яблунівці і Софіївці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.
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