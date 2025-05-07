На Дніпропетровщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 8 поранені, двоє – у важкому стані (оновлено)

На Дніпропетровщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 8 людей поранені, двоє – у важкому стані.

Про це повідомив очільник області Сергій Лисак.

Ввечері російська армія поцілила КАБами по Покровській громаді Синельниківського району. Поранені 8 людей. Всі госпіталізовані, двоє – у важкому стані. Понівечені 12 приватних будинків, газогін та лінія електропередач.

Оновлено. Згодом Сергій Лисак додав, що у Покровській громаді Синельниківського району з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 82-річної жінки. Її життя обірвав вчорашній удар КАБами, який ввечері скоїли росіяни. Ще 8 людей через ту атаку отримали поранення.

Бив агресор і по Нікопольщині – райцентру й Покровській громаді. Застосував дрон-камікадзе та артилерію. Інформація уточнюється.