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На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 4 отримали поранення

Зокрема ворог використовував для обстрілів КАБи та “шахеди”. 

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 4 отримали поранення
Куп’янськ після атаки
Фото: телеграм / Олег Синєгубов

Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 5 населених пунктів Харківської області, повідомив очільник області Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали двоє людей, у с. Старовірівка поранено 16-річну дитину. У м. Ізюм двоє чоловіків загинули, ще один отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 7 КАБ;
  • 19 БпЛА типу «Шахед»;
  • 5 fpv-дронів. 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчі споруди, електромережі;

у Куп’янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, електромережі, господарські склади фермерського господарства.

Упродовж минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. 

На Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.
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