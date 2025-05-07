На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 4 отримали поранення

Зокрема ворог використовував для обстрілів КАБи та “шахеди”.

Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 5 населених пунктів Харківської області, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали двоє людей, у с. Старовірівка поранено 16-річну дитину. У м. Ізюм двоє чоловіків загинули, ще один отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

7 КАБ;

19 БпЛА типу «Шахед»;

5 fpv-дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчі споруди, електромережі;

у Куп’янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, електромережі, господарські склади фермерського господарства.

Упродовж минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.