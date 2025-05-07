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Російська армія втратила за добу ще 1270 військових

Росіяни також втратили 14 танків, 3 бойові броньовані машини і 71 артилерійську систему.

Російська армія втратила за добу ще 1270 військових
3-й полк ССО ім. Святослава Хороброго (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ССО

Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення склали близько 960 770 осіб, за останню добу ‒ 1270, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Росіяни також втратили 14 танків (загалом 10780), три бойові броньовані машини (22 419) і 71 артилерійську систему (27 502).

Інші втрати:

  • РСЗВ – 1378 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35266 (+124),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерн – 47484 (+131) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3873 (+0).

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