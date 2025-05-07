Російська армія втратила за добу ще 1270 військових

Росіяни також втратили 14 танків, 3 бойові броньовані машини і 71 артилерійську систему.

Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення склали близько 960 770 осіб, за останню добу ‒ 1270, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Росіяни також втратили 14 танків (загалом 10780), три бойові броньовані машини (22 419) і 71 артилерійську систему (27 502).

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