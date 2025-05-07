Російська армія втратила за добу ще 1270 військових

3-й полк ССО ім. Святослава Хороброго (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ССО
Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення склали близько 960 770 осіб, за останню добу ‒ 1270, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Росіяни також втратили 14 танків (загалом 10780), три бойові броньовані машини (22 419) і 71 артилерійську систему (27 502).
Інші втрати:
- РСЗВ – 1378 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35266 (+124),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерн – 47484 (+131) од,
- спеціальна техніка ‒ 3873 (+0).
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