Головне за вівторок, 6 травня: удар балістикою по Сумах, атака на Запоріжжя, обмін полоненими

Бойові дії на Донеччині, 119 бойових зіткнень, ворожі обстріли, новий канцлер Німеччини. Яким запам’ятається 1168-й день повномасштабної війни.

Ще 205 захисників повернулися з полону.

6 травня близько 17.30 росіяни атакували передмістя Сум, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою.

Станом на 19.45 кількість жертв сягнула трьох - загинули дитина та ще двоє дорослих.

"Росіяни забрали життя хлопчика 6 років, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка... Четверо дітей та четверо дорослих поранених зараз у медичних закладах. Двоє у вкрай важкому стані. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі у передмісті обласного центру близько 17:35. Є пошкодження цивільної інфраструктури, наслідки атаки уточнюються", - повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

ДСНС України повідомляє про 11 постраждалих, з них 5 дітей.

Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Цього разу серед звільнених воїнів – представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти.

Сьогоднішній обмін – вже пʼятий цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян.

Усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога.

Визволені оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію після тривалої ізоляції у російській неволі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 травня відбулося 119 бойових зіткнень.

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 травня – в новині.

Троє військовослужбовців Збройних сил України були вбиті у полоні росіян поблизу села Новопіль Донецької області, повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 травня під час штурмових дій окупанти оточили українських бійців, які виконували бойове завдання у Великоновосілківській громаді. Після того, як військові склали зброю, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматів.

«Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — наголосили в прокуратурі.

Увечері 6 травня російська окупаційна армія завдала ударів по Запоріжжю, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він додав, що внаслідок атаки росіян у місті понівечені будівлі.

За попередньою інформацією під завалами перебувають люди.

Профільний комітет Ради підтримав ратифікацію угоди про створення інвестиційного фонду між Україною та США.

Голосування в сесійній залі відбудеться 8 травня.

Докладніше – в новині.

Фрідріха Мерца із другої спроби обрали канцлером Німеччини, він набрав 325 голосів із необхідних 316.

Коаліція ХДС/ХСС та СДПН у сукупності має 328 мандатів.

Світові лідери вітають нового канцлера із перемогою. До вітань приєднався і український президент.

Більше інформації – в новині.

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