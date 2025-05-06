Фрідріха Мерца із другої спроби обрали канцлером Німеччини

Бундестаг нарешті обрав лідера ХДС Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини, пише видання n-tv.

Під час другого туру таємного голосування Мерц набрав 325 голосів при необхідних 316.

Коаліція ХДС/ХСС та СДПН у сукупності має 328 мандатів.

«Я дякую вам за довіру і приймаю вибори», — заявив Мерц у відповідь на запитання голови Бундестагу Юлії Клекнер.

Світові лідери почали вітати нового канцлера із перемогою. До вітань приєднаві і український президент.

"Щиро вітаю Фрідріха Мерца з обранням Федеральним канцлером Німеччини. Україна глибоко вдячна за підтримку Німеччини та її народу. Ваша допомога врятувала тисячі й тисячі українських життів. Ми щиро сподіваємося, що Німеччина ставатиме ще сильнішою і ми побачимо ще більше німецького лідерства у європейських та трансатлантичних справах. Це особливо важливо зараз, коли на кону майбутнє Європи, яке залежатиме від нашої єдності", - написав у соцмережі Х Володимир Зеленський.