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Дрони знову вдарили по аеропорту та націлилися на армійську базу в Порт-Судані

Також вчора було уражено головний паливний склад Судану, що спричинило масову пожежу на південь від східного міста, яке до неділі вважалося безпечним притулком для сотень тисяч переміщених осіб.

Дрони знову вдарили по аеропорту та націлилися на армійську базу в Порт-Судані
Фото: Anadolu

Безпілотники вдарили по аеропорту та націлилися на армійську базу в Порт-Судані. Третій день поспіль центр влади уряду, пов'язаного з суданською армією, піддається нападу, пише The Guardian.

Вчора було уражено головний паливний склад країни, що спричинило масову пожежу на південь від східного міста, яке до неділі вважалося безпечним притулком для сотень тисяч переміщених осіб, які тікають від дворічної війни.

Кореспондент Agence France-Presse повідомив про гучні вибухи на світанку у вівторок та клуби диму над прибережним містом, один з яких йшов з боку порту, а інший ‒ з паливного складу трохи південніше.

Один дрон вдарив по цивільній частині аеропорту Порт-Судан ‒ через два дні після того, як військова база об'єкта була вперше атакована унаслідок ударів дронів, у яких армія звинуватила воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF). Всі рейси в аеропорту призупинили.

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За словами джерела в армії, ще один безпілотник був спрямований на головну армійську базу в центрі міста, а свідки повідомили про ураження готелю поблизу.

Обидва місця розташовані поблизу резиденції командувача армії Судану Абделя Фаттаха аль-Бурхана, який з квітня 2023 року воює зі своїм колишнім заступником Мохамедом Хамданом Дагало, командувачем Сил безпеки.

Третій безпілотник вразив паливний склад поблизу південного порту в густонаселеному центрі міста, куди з Хартума переїхали ООН, гуманітарні організації та сотні тисяч переміщених осіб.

З моменту втрати території, включно з майже всім Хартумом у березні, Сили безпеки дедалі більше покладаються на безпілотники, атакуючи глибоко територію, що контролюється армією.

Майже вся гуманітарна допомога до Судану, де вже оголошено голод і майже 25 мільйонів людей страждають від гострої продовольчої нестачі, надходить до Порт-Судану.
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