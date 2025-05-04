Сили швидкої підтримки RFS вперше завдали удару по Порт-Судану

Це перший випадок, коли атаки воєнізованих формувань досягли фактичної столиці військового уряду Судану ‒ від початку конфлікту два рази тому.

Сьогодні у Судані воєнізовані сили швидкої підтримки RFS поцілили безпілотником у військовий аеропорт у місті Порт-Судан, повідомляє BBC.

Це перший випадок, коли атаки RSF досягли міста ‒ фактичної столиці військового уряду Судану ‒ відколи два роки тому спалахнув конфлікт.

Представник суданської армії Набіль Абдулла заявив, що RSF запустили кілька “безпілотників-смертників” у східному портовому місті Червоного моря, націлившись на авіабазу Осман-Дігна, “товарний склад та деякі цивільні об'єкти”. За його словами, інформації про постраждалих не було, але атака завдала “обмежених збитків”.

Урядове джерело повідомило інформаційному агентству AFP, що аеропорт закрито, а всі рейси призупинено.

Судан поринув у конфлікт у квітні 2023 року, коли спалахнула жорстока боротьба за владу між Суданськими збройними силами (SAF) та RSF, потужним воєнізованим угрупуванням, перед запланованим переходом до цивільного правління.

Попередньо, під час громадянської війни загинуло щонайменше 150 000 осіб, близько 12 мільйонів були змушені залишити свої будинки.

Організація Об'єднаних Націй охарактеризувала ситуацію в Судані як найбільш руйнівну гуманітарну кризу у світі: понад 30 мільйонів людей потребують допомоги, а мільйони стикаються з гострою нестачею продовольства та голодом.

До нападів у неділю Порт-Судан вважався одним із найбезпечніших місць у спустошеній війною країні. Після того, як SAF втратили контроль над столицею Хартум на початку війни, Порт-Судан став фактичною штаб-квартирою військового уряду на чолі з генералом Абдель Фаттах-аль-Бурханом. Агентства ООН перемістили свої офіси та персонал у прибережне місто, і сотні тисяч переміщених цивільних осіб перемістилися туди під час війни.

Аеропорт був закритий, і всі польоти припинені, повідомило агентство AFP урядове джерело.