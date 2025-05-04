ЗМІ: глава Пентагону відвідає Ізраїль напередодні візиту Трампа на Близький Схід

Міністр оборони Піт Гегсет планує відвідати Ізраїль напередодні поїздки президента Трампа на Близький Схід.

Про це повідомляє Axios з посиланням на заяви ізраїльських чиновників.

Це буде перша поїздка Гегсета до Ізраїлю з моменту вступу на посаду.

Вона відбувається в час, коли уряди США та Ізраїлю мають розбіжності щодо можливості військових ударів по ядерних об'єктах Ірану, а також на тлі війни в Газі та військової кампанії США в Ємені.

Гегсет прибуде до Ізраїлю 12 травня та зустрінеться зі своїм колегою Ісраелем Кацем та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Потім Гегсет вирушить до Саудівської Аравії, щоб приєднатися до поїздки Трампа до країн Перської затоки.

Трамп також відвідає Катар та ОАЕ, але наразі не очікується, що він відвідає Ізраїль.