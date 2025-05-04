В Румунії проходять повторні вибори президента

У неділю, 4 травня, в Румунії відкрилися виборчі дільниці, громадяни повторно обирають президента після скандального скасування попередніх виборів глави держави.

Про це повідомляє DW.

Зареєстровано майже 18 млн. виборців, які можуть проголосувати на 19 тис. виборчих дільниць.

За кордоном голосування розпочалося напередодні та триватиме три дні.

На пост президента претендують одинадцять кандидатів. Якщо жоден із них 4 травня не набере понад 50% голосів, 18 травня відбудеться другий тур.

Попередні результати опитувань свідчать, що до другого туру мають шанс вийти ультраправий націоналіст Джордже Сіміон, відомий тим, що заперечує державність Молдови, мер Бухареста Нікушор Дан, кандидат від керівної коаліції Крін Антонеску, а також проєвропейська політикиня Єлена Ласконі, яка посіла друге місце в першому турі в анульованих Конституційним судом Румунії виборах 2024 року.

Згідно із соціологічними дослідженнями останніх місяців, стабільне лідерство утримує ультраправий кандидат від AUR Джордже Сіміон. Його підтримують 30 %, і за всю кампанію цифра ця практично не змінювалася, що робить Сіміона єдиним кандидатом з по-справжньому стабільним електоратом. Водночас така стабільність може виявитися і межею його мобілізаційного потенціалу.

На другій позиції, згідно з акумулятивним соціологічним прогнозом видання Politico, розташувався кандидат від коаліції Крін Антонеску. Упродовж передвиборчої кампанії йому вдалося покращити свої позиції, зараз він має близько 24 %. При цьому його рейтинги мають тенденцію до зростання. Трійку лідерів замикає чинний мер Бухареста Нікушор Дан з 22 %, чий рейтинг демонструє хоч і помірний, але все ж поступ.

Четвертий за рівнем підтримки колишній прем’єр Віктор Понта — 10 %. При цьому на старті кампанії його шанси були оптимістичніші, з квітня Понта втратив до 5 %. І цьому не завадила ні кампанія у стилі «Мейк Румунія ґрейт еґен», ні особиста підтримка Дональда Трампа-молодшого.

П’яту позицію займає кандидатка від USR Елена Ласконі — її рейтинг коливається в межах 7 %, без чіткої тенденції до зростання чи падіння. Про підтримку, яку Ласконі отримала 2024 року як альтернатива Джорджеску, не може бути й мови, але саме голоси її прихильників можуть стати вирішальними для виходу когось іншого до другого туру.

Утім наразі Ласконі про подібний сценарій не сигналізує — навпаки, агресивно атакує і колегу по партії Нікушора Дана, і представників інших демократичних партій. Водночас її електорат перетворився на ласий шмат для всіх кандидатів, які публічно позиціонують себе антагоністами ультраправого Джордже Сіміона.