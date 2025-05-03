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У Грузії за рік зафіксували 342 випадки порушення прав журналістів

CMIS повідомляє про такі інциденти як фізична розправа, незаконне затримання, заборона на зйомку, відмова у вході до будівлі державної установи та інші.

У Грузії за рік зафіксували 342 випадки порушення прав журналістів
Грузинська опозиція протестує у Тбілісі (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Від травня 2024 року до 2 травня 2025 року в Грузії зафіксовано 342 випадки порушення прав представників засобів інформації.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дослідницьку організацію "Центр медіа, інформації та соціальних досліджень" (CMIS).

Серед таких випадків – поміщення під варту засновниці видання "Батумелебі" Мзіі Амаглобелі. 

CMIS у своїх звітах пише, що в результаті проведеного моніторингу були виявлені такі інциденти: фізична розправа, незаконне затримання, заборона на зйомку, відмова у вході до будівлі державної установи, штрафи, словесне та фізичне насильство.

67 випадків порушення прав журналістів зафіксовані в день жовтневих парламентських виборів, 169 інцидентів – із 28 листопада, під час проєвропейських протестів.

Раніше Польща заборонила в'їзд вісьмом грузинським чиновникам через насильство проти протестувальників. 
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